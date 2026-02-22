मृत्यु भोज कार्यक्रम में मधुमक्खियों का हमला, 1 की मौत 20 से अधिक घायल, पसरा मातम

Bees Attack :मध्य प्रदेश के धार जिले के डेहरी इलाके के अंतर्गत आने वाले ग्राम झिगरी बयड़ी में शनिवार एक मृत्यु भोज कार्यक्रम उस समय बड़े मातम में बदल तब्दील हो गया, जब कार्यक्रम में आए लोगों पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। हमले में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक ग्रामीण घायल हुए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि, घायलों में से पांच की हालत गंभीर बनी हुई है। इधर, घटना के बाद से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है।