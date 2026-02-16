आज नहीं होगी धार भोजशाला पर हाईकोई में सुनवाई

धार. मध्यप्रदेश के धार में स्थित भोजशाला के धार्मिक स्वरुप को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट इंदौर में होने वाली सुनवाई फिलहाल टल गई है। सोमवार 16 फरवरी को हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका के बाद एएसआइ द्वारा प्रस्तुत सर्वे रिपोर्ट खोलने पर सुनवाई होनाा थी। लेकिन वकीलों के न्यायालयीन कार्य से विरत रहने के कारण अब 18 फरवरी को सुनवाई की जाएगी। याचिकाकर्ता आशीष गोयल ने बताया कि वकीलों की हड़ताल के कारण सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। मालूम हो कि, राजा भोज द्वारा निर्मित केन्द्रीय पुरातत्व विभाग अधीन स्मारक भोजशाला के धार्मिक स्वरुप को लेकर दायर याचिका में एक साल बाद फिर से सुनवाई शुरू होना है, सोमवार 16 फरवरी को हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से याचिकाकर्ता धार के आशीष गोयल सहित अन्य की और से दायर मुकदमें में कोर्ट के समक्ष एएसआई द्वारा प्रस्तुत सर्वे रिपोर्ट खुलना थी। इस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर स्मारक का धार्मिक स्वरुप तय होगा। हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला और आलोक अवस्थी की डबल बैंच में मुकदमा सुनवाई के लिए नियत किया गया। प्रकरण 62वें नंबर पर था, मामले में एचएफएफजे की और से वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन और उच्च न्यायालय के अभिभाषक विनय जोशी सुनवाई के दौरान मौजूद रहते।