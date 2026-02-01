एमपी में सीमेंट फैक्ट्री के विरोध में बवाल, पुलिस पर पथराव, कई गाड़ियां फोड़ीं

टकारी गांव में हंगामे की सूचना मिलते ही मनावर, कुक्षी सहित कई थानों से पुलिस बल मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पहुंचा। पुलिस अधिकारियों ने फैक्ट्री का विरोध कर रहे है ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की लेकिन इस दौरान ग्रामीण फिर से भड़क गए और पुलिस की टीम पर हमला बोलते हुए पथराव कर दिया। ग्रामीणों ने पुलिस के वाहनों में भी तोड़फोड़ की है। अचानक हुए हमले से पुलिस प्रशासन की टीम वाहनों सहित जान बचाकर भागते देखी गई। इसके बाद धार जिला पुलिस एवं प्रशासन हरकत में आया। घटना को लेकर कुक्षी एसडीएम प्रमोद गुर्जर ने कहा है दिन में जो भी घटनाक्रम हुआ उसके बाद प्रशासन ने स्थिति संभाल ली है और वहां पर फिलहाल शांति है। प्रशासन लगातार ग्रामीणों से संवाद कर संपर्क बनाए हुए हैं और सतर्कता बरती जा रही है।