साइकिल से भारत यात्रा पर एमपी की बिटिया, यहां हुआ जोरदार स्वागत, अबतक किया 60 हजार कि.मी सफर

Rajgarh Girl Asha Malviya : साइकिल से भारत यात्रा पर निकली मध्य प्रदेश के राजगढ़ में रहने वाली आशा मालवीय बीती रात कई राज्यों की यात्रा करते हुए एक बार फिर अपने गृह राज्य के धार जिले के पीथमपुर पहुंचीं। यहां उनका भव्य स्वागत किया गया। आशा मालवीय राजस्थान के जयपुर से होते हुए बीती रात औधोगिक क्षेत्र पीथमपुर के रास्ते महू के लिए रवाना हुई। आपको बता दें कि, बीते 74 दिनों में आशा करीब 2500 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी हैं।