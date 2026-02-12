12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धार

साइकिल से भारत यात्रा पर एमपी की बिटिया, यहां हुआ जोरदार स्वागत, अबतक किया 60 हजार कि.मी सफर

Rajgarh Girl Asha Malviya : नारी शक्ति का संदेश लेकर साइकिल से भारत यात्रा पर निकली राजगढ़ की बिटिया आशा मालवीय बीती रात धार के पीथमपुर पहुंची। यहां शहरवासियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस यात्रा में वो 7500 कि.मी सफर करेंगी।

2 min read
Google source verification

धार

image

Mohammad Faiz Mubarak

Feb 12, 2026

Rajgarh Girl Asha Malviya

साइकिल से भारत यात्रा पर एमपी की बिटिया (Photo Source- Patrika)

Rajgarh Girl Asha Malviya : साइकिल से भारत यात्रा पर निकली मध्य प्रदेश के राजगढ़ में रहने वाली आशा मालवीय बीती रात कई राज्यों की यात्रा करते हुए एक बार फिर अपने गृह राज्य के धार जिले के पीथमपुर पहुंचीं। यहां उनका भव्य स्वागत किया गया। आशा मालवीय राजस्थान के जयपुर से होते हुए बीती रात औधोगिक क्षेत्र पीथमपुर के रास्ते महू के लिए रवाना हुई। आपको बता दें कि, बीते 74 दिनों में आशा करीब 2500 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी हैं।

आशा मालवीय के अनुसार, इस यात्रा से पहले अलग-अलग विषयों को लेकर वो अबतक करीब 60 हजार किलोमीटर की यात्रा कर चुकी हैं। इस बार की उनकी साइकिल यात्रा के उद्देश्य की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि, वो 'नारी शक्ति' 'देश भक्ति' और 'महिलाओं के अदम्य साहस' का उद्देश्य लेकर साइकिल से भारत यात्रा पर निकली हैं। जयपुर से गुजरात होते हुए वो अरुणाचल प्रदेश तक करीब 7500 किलोमीटर यात्रा पूरी करेंगी।

ओलंपिक में कर चुकीं भारत का प्रतिनिधत्व

बता दें कि, आशा मालवीय इससे पहले ओलंपिक में भी भारत का प्रतिनिधित्व भी कर चुकी हैं। सेक्टर एक थाना पुलिस ने आशा मालवीय को प्रोटोकॉल के तहत थाने की सीमा से विदा किया। साथ ही, पुलिस की ओर से आशा के अदम्य साहस को सलाम भी किया।

विधानसभा चुनाव के समय साइकिल से की थी 'वोट यात्रा'

ये भी बता दें कि, आशा मालवीय ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए भी यात्रा निकाली थी। उन्होंने राजधानी भोपाल से मध्य प्रदेश की कई विधानसभाओं में साइकिल के जरिए वोट यात्रा की थी। उस दौरान उन्होंने लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया था।

ये भी पढ़ें

जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले- ‘मैं डब्बा मंत्री हूं’, वीडियो हो गया वायरल
अशोकनगर
Motivational Speech

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

12 Feb 2026 08:02 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Dhar / साइकिल से भारत यात्रा पर एमपी की बिटिया, यहां हुआ जोरदार स्वागत, अबतक किया 60 हजार कि.मी सफर

बड़ी खबरें

View All

धार

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

इंदौर-दाहोद परियोजना पर लेटलतीफी की मार, आदिवासी अंचल अब भी इंतजार में

इंदौर-दाहोद परियोजना पर लेटलतीफी की मार, आदिवासी अंचल अब भी इंतजार में
समाचार

MP की 201 किमी रेललाइन अटकी: 81 किमी हिस्से में काम शुरु नहीं, लागत 1800 करोड़

indore-dahod rail line
धार

कुक्षी विधायक के चचेरे भाई का नाम सामने आया, धार के डही का हुआ वीडियो वायरल

कुक्षी विधायक के चचेरे भाई का नाम सामने आया, धार के डही का हुआ वीडियो वायरल
क्राइम

एमपी में विधायक के 'भाई' ने खड़े होकर 'लुटवाईं' शराब की बोतलें, हाथ जोड़ता रहा कर्मचारी

dhar
धार

संयुक्त राष्ट्र में गूंजा ‘विकसित भारत’ का संकल्प

केन्द्रीय राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर ने रखा भारत का दृष्टिकोण
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.