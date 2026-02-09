18 साल बीते, पटरी अब भी अधूरी, तीन गुना बढ़ी लागत

धार. आदिवासी बाहुल्य धार-झाबुआ-आलीराजपुर अंचल को रेल से जोडऩे का सपना देखे हुए 18 साल बीत चुके हैं, लेकिन इंदौर-दाहोद रेल परियोजना आज भी अधूरी है। 8 फरवरी 2008 को झाबुआ में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा शुभारंभ की गई इस महत्वाकांक्षी परियोजना में न तो तय समय पर काम पूरा हुआ और न ही लागत पर नियंत्रण रहा। हालात यह हैं कि परियोजना की लागत तीन गुना बढकऱ करीब 1800 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, फिर भी 81 किलोमीटर रेल मार्ग पर काम शुरू तक नहीं हो पाया।