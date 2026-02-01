गर्मी से पहले ही त्वचा पर मार… दिन में गर्मी रात में ठंडक से बढ़ा फंगल इंफेक्शन, जेएएच में दो दिन में 780 मरीज

ग्वालियर . सर्दी के बाद मौसम में आए बदलाव से त्वचा रोग के मरीज तेजी से बढ़ गए है। इन दिनों दिन में गर्मी और रात को हल्की ठंडक के चलते सबसे ज्यादा फंगल इंफेक्शन के मामले काफी तेजी से आ रहे है। जेएएच की ओपीडी में ही हालत यह है कि दो दिनों में 780 मरीज पहुंचे है। इसमें फंगल इंफेक्शन के मरीजों की संख्या लगभग 70 फीसदी तक पहुंच गई है। वहीं आने वाले दिनों में यही मरीज काफी तेजी से बढ़ेंगे। तापमान में अचानक बढ़ोतरी के कारण त्वचा से जुड़ी समस्याओं में तेजी से इजाफा हुआ है। डॉक्टरों का कहना है कि मौसम के बदलाव के कारण न केवल मुंहासों की समस्या बढ़ी है, बल्कि फंगल इंफेक्शन भी तेजी से फैल रहा है। वहीं आने वाले दिनों में ऐसे मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ेगी।जेएएच की ओपीडी में मरीजों की संख्या- 9 फरवरी - 430