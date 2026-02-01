10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

गर्मी से पहले ही त्वचा पर मार… दिन में गर्मी रात में ठंडक से बढ़ा फंगल इंफेक्शन, जेएएच में दो दिन में 780 मरीज

गर्मी के दिनों में तेजी से बढ़ते है मरीज ग्वालियर . सर्दी के बाद मौसम में आए बदलाव से त्वचा रोग के मरीज तेजी से बढ़ गए है। इन दिनों दिन में गर्मी और रात को हल्की ठंडक के चलते सबसे ज्यादा फंगल इंफेक्शन के मामले काफी तेजी से आ रहे है। जेएएच की ओपीडी [&hellip;]

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Pravendra Singh Tomar

Feb 10, 2026

गर्मी के दिनों में तेजी से बढ़ते है मरीज

ग्वालियर . सर्दी के बाद मौसम में आए बदलाव से त्वचा रोग के मरीज तेजी से बढ़ गए है। इन दिनों दिन में गर्मी और रात को हल्की ठंडक के चलते सबसे ज्यादा फंगल इंफेक्शन के मामले काफी तेजी से आ रहे है। जेएएच की ओपीडी में ही हालत यह है कि दो दिनों में 780 मरीज पहुंचे है। इसमें फंगल इंफेक्शन के मरीजों की संख्या लगभग 70 फीसदी तक पहुंच गई है। वहीं आने वाले दिनों में यही मरीज काफी तेजी से बढ़ेंगे। तापमान में अचानक बढ़ोतरी के कारण त्वचा से जुड़ी समस्याओं में तेजी से इजाफा हुआ है। डॉक्टरों का कहना है कि मौसम के बदलाव के कारण न केवल मुंहासों की समस्या बढ़ी है, बल्कि फंगल इंफेक्शन भी तेजी से फैल रहा है। वहीं आने वाले दिनों में ऐसे मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ेगी।जेएएच की ओपीडी में मरीजों की संख्या- 9 फरवरी - 430

-10 फरवरी- 350

फंगल इंफेक्शन में वृद्धि

गर्मियों के मौसम में जहां त्वचा से पसीना निकलता है, वहीं हवा में नमी भी बढ़ जाती है। इस नमी और पसीने से फंगल इंफेक्शन के मरीजों की संख्या बढऩे लगी है। यह इंफेक्शन शरीर के विभिन्न हिस्सों में फैल सकता है, जैसे कि पेट, पीठ, चेहरे और पैरों पर। खासकर बच्चों और बुजुर्गों में यह समस्या अधिक देखी जा रही है।

मुंहासों का बढनाइसके अलावा इस मौसम में चेहरे पर मुंहासे भी तेजी से बढ़ रहे हैं। पसीने और गंदगी के कारण यह होते है। जिससे मुंहासों का संक्रमण बढ़ जाता है। यह समस्या अधिकतर किशोरों और युवाओं में देखी जा रही है, क्योंकि इस समय उनका शरीर हार्मोनल बदलावों से गुजर रहा होता है।ऐसे करें बचाव

- सूती और ढीले कपड़े पहनना चाहिए।

- टॉवेल, कपड़े, जूते और चप्पल किसी से साझा ना करें।- नहाने के बाद शरीर को अच्छी तरह सुखाएं।- पसीना आने पर बार-बार कपड़े बदलें।- सुबह और शाम को कपड़े बदलना चाहिए।

मौसम में बदलाव से बढ़े मरीज

सर्दी के बाद मौसम में आए बदलाव से एक साथ मरीज बढ़े है। जिसमें सबसे ज्यादा मरीज फंगल इंफेक्शन की समस्या के आ रहे है। यह संक्रमण तेजी से बढता हैं। इस मौसम में लोगों को इससे बचने के लिए सतर्क रहने की काफी जरूरत है। वहीं परिवार में यह एक दूसरे से फैलता है। इसलिए घर में भी काफी बचाव की आवश्यकता है।

डॉ अनुभव गर्ग, एचओडी त्वचा रोग जीआरएमसी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Feb 2026 09:11 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / गर्मी से पहले ही त्वचा पर मार… दिन में गर्मी रात में ठंडक से बढ़ा फंगल इंफेक्शन, जेएएच में दो दिन में 780 मरीज

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

प्राण प्रतिष्ठा में हादसा : कलश यात्रा में भगदड़, बुजुर्ग महिला की मौत, मासूम सहित 9 जख्मी

कलश यात्रा में भगदड़, बुजुर्ग महिला की मौत
ग्वालियर

शहर–गांव की सड़कों पर 31 दिन में 128 हादसे, 30 की मौत

जागरूकता के बाद भी नहीं थम रहा सड़क हादसों का कहर
समाचार

वूमेन कांस्टेबल को अपनी परेशानी बताने में सहज महसूस करती हैं

ग्वालियर

अभी तीन शहरों की चल रही है फ्लाइट

ग्वालियर

किराए पर वाहन लेने का झांसा देकर बड़ी ठगी

29 कार-ट्रैक्टर हड़पे, मास्टरमाइंड फरार
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.