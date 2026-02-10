समर सीजन में हैदराबाद, इंदौर और पुणे के लिए मिल सकती है फ्लाइट

ग्वालियर . 28 मार्च से समर सीजन की शुरुआत के साथ राजमाता विजयाराजे सिंधिया टर्मिनल से हैदराबाद, इंदौर और पुणे के लिए फ्लाइट सेवा शुरू होने की संभावना है। वर्तमान में दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए नियमित फ्लाइट्स चल रही हैं, लेकिन इन नए शहरों के लिए फ्लाइट सेवाएं मिलने से ग्वालियर से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए और भी सुविधा होगी। इसके लिए काफी समय से प्रयास किए जा रहे है। नई फ्लाइट मिलने से यात्रियों की संख्या में भी बढोत्तरी होगी।