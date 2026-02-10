गर्मी में ग्वालियर से बढ़ सकती है हवाई कनेक्टिविटी, हैदराबाद, इंदौर व पुणे के लिए फ्लाइट मिलने की उम्मीद

ग्वालियर. 28 मार्च से शुरू होने वाले समर सीजन के साथ ही राजमाता विजयाराजे ङ्क्षसधिया टर्मिनल से हैदराबाद, इंदौर और पुणे के लिए फ्लाइट सेवा शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। यदि यह योजना साकार होती है, तो ग्वालियर के यात्रियों को सीधे तीन बड़े शहरों से हवाई संपर्क मिल जाएगा। फिलहाल ग्वालियर एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए नियमित फ्लाइट््स संचालित हो रही हैं।