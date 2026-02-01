प्राण प्रतिष्ठा में हादसा : कलश यात्रा में भगदड़, बुजुर्ग महिला की मौत, मासूम सहित 9 जख्मी

नवग्रह के नवनिर्मित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कलश यात्रा में मंगलवार को हादसा हो गया। कलश बांटने के वक्त महिलाओं की भीड़ में भगदड़ मच गई। भीड़ में दबकर बुजुर्ग महिला की मौत हो गई और 3 साल की मासूम समेत 9 लोग जख्मी हुए हैं। इनमें 8 महिलाएं भी शामिल हैं। तीन घायलों को इलाज के लिए ग्वालियर भेजा गया है। महिला की मौत के लिए परिजन ने इंतजामों पर आरोप लगाए हैं। आक्रोशित लोगों ने हाइवे पर लाश रखकर जाम लगाने की कोशिश की। यहां पुलिस ने दवाब बनाकर उन्हें रोका तो लोग लाश को गोद में उठाकर थाने ले गई और हंगामा कर दिया। प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में हादसा सुनकर आइजी अरविंद सक्सेना, डीआइजी अमित सांघी, कलक्टर रुचिका चौहान भी डबरा पहुंची। आइजी सक्सेना ने घटना की रिपोर्ट मांगी है। उधर आयोजक, पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी अस्पताल जाकर मृत महिला के परिजनों से बात की और घायलों का हालचाल पूछा है।