स्टेशन पर महिला यात्रियों के लिए सुरक्षा के इंतजाम नाकाफी, प्लेटफार्म पर केवल सात महिला आरक्षक

ग्वालियर . रेलवे स्टेशन पर महिला यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई जा रही है। क्योंकि प्लेटफार्मों पर सुरक्षा इंतजामों में भारी कमी देखी जा रही है, जिससे महिलाएं ट्रेनों में अकेले यात्रा करते समय और प्लेटफार्म पर असुरक्षित महसूस करती हैं। स्टेशन पर कुल चार प्लेटफार्म हैं, लेकिन महिलाओं के लिए सिर्फ ७ आरपीएफ महिला कर्मी नियुक्त किए गए हैं, जो नाकाफी साबित हो रही हैं। 65 हजार के आसपास यात्री हर दिन स्टेशन पर आते हैं, इनमें 25 हजार के आसपास महिलाएं होती हैं। वहीं ट्रेनों में कई महिलाएं अकेले यात्रा करती हैं। कोच में सफर के दौरान महिलाएं अपनी परेशानी सिर्फ महिला आरक्षक को ही बताना ज्यादा उचित समझती हैं,ऐसे में महिला आरक्षक का होना काफी जरूरी है।