एमपी में निगम-मंडलों में नियुक्तियों में किस बीजेपी नेता ने पेंच फंसाया, कांग्रेस का बड़ा खुलासा

Ajay Singh- मध्यप्रदेश में निगम मंडलों में राजनैतिक नियुक्तियां प्रस्तावित हैं। पदस्थापना के लिए प्रदेश बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता बेकरार हैं। बताया जा रहा है कि निगम मंडलों में नियुक्तियों के लिए पार्टी नेताओं की लिस्ट भी तैयार हो चुकी है पर घोषणा अर्से से अटकी पड़ी है। इसपर अब प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय सिंह ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा है कि पूरा प्रदेश इसी में फंसा हुआ है। कांग्रेस नेता अजय सिंह ने इसमें 'मामा' का पेंच भी फंसा दिया। उन्होंने कहा कि मामा ऐसे जल्दी कुछ होने नहीं देंगे।