जमीन-मकान खरीदने वालों को झटका : 1379 लोकेशन पर बढ़ेगी गाइडलाइन दरें

अगर आप जमीन या मकान खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। पंजीयन विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए नई कलेक्टर गाइडलाइन का प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसके तहत ग्वालियर शहर और डबरा-भितरवार क्षेत्र की कुल 1379 लोकेशन पर जमीन-मकान के दाम बढ़ाने का प्रस्ताव है। अनुमान है कि गाइडलाइन दरों में औसतन 22 फीसदी तक की बढ़ोतरी होगी। उप जिला मूल्यांकन समिति की पहली बैठक लश्कर एसडीएम नरेंद्र बाबू यादव की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में उप-पंजीयकों द्वारा गाइडलाइन का प्रारंभिक प्रस्ताव रखा गया। इसके अनुसार वृत्त-1 में 400 लोकेशन, वृत्त-2 में 361 लोकेशन तथा डबरा-भितरवार क्षेत्र की 629 लोकेशन पर दरें बढ़ाई जाएंगी। उप-मूल्यांकन समिति की अगली बैठक 17 फरवरी को आयोजित होगी। अधिकारियों के अनुसार जिन क्षेत्रों में रजिस्ट्री की संख्या अधिक है और जहां तेजी से शहरी विकास हो रहा है, वहां गाइडलाइन में ज्यादा बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है। वहीं कई स्थानों पर पुरानी विसंगतियों को दूर किए जाने से भी दरों में स्वतः वृद्धि दर्ज की गई है।नई कलेक्टर गाइडलाइन को लेकर निगमायुक्त संघ प्रिय अफसरों के साथ बैठक कर नियम अनुसार टैक्स सहित अन्य के संबंध में जानकारी।