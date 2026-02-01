शहर–गांव की सड़कों पर 31 दिन में 128 हादसे, 30 की मौत

ग्वालियर। शहर और गांव की सड़कों पर मौत का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 31 दिनों में जिलेभर में 128 सड़क हादसे हुए, जिनमें 30 लोगों की जान चली गई। आंकड़े साफ संकेत दे रहे हैं कि जिले की सड़कें लगातार ज्यादा खतरनाक होती जा रही हैं। सिलसिलेवार हादसों के बावजूद यातायात व्यवस्था में ठोस और सख्त कार्रवाई की कमी साफ नजर आ रही है।