गोरखपुर के 2 सौ दरोगाओं को SSP ने पढ़ाया पुलिसिंग का पाठ, अनुचित आचरण पर होगी कठोर कारवाई

गोरखपुर के पुलिस लाइन सभागार में SSP डॉ. कौस्तुभ ने वर्ष 2023 बैच के उपनिरीक्षकों के साथ विस्तृत बैठक कर उन्हें पुलिस सेवा के मूल दायित्वों, कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारियों तथा जनता के प्रति व्यवहार को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए। बैठक में SP सिटी अभिनव त्यागी और SP नॉर्थ ज्ञानेंद्र भी मौजूद रहे।