पशु तस्करों के लोनी गैंग का पर्दाफाश, वांटेड सरगना संजय गिरफ्तार…पुलिस पर हमला कर था फरार, रिश्तेदारों को शामिल कर बनाया गैंग

खजनी के उनवल वार्ड नंबर 7 निवासी मिठाई लाल, संतकबीरनगर के खलीलाबाद बऊरहवा निवासी गुड्डू, गगहा के देउदवीर निवासी मंदनी, गगहा के देउरवीर निवासी अजय उर्फ मंगरू, बांसगांव के कौड़ीराम निवासी राजन, बेलीपार के कसीहरा निवासी संजय, मऊ के घोसी पांडेयपुर निवासी चंदन और संतकबीनगर के खलीलाबाद जंगलऊन निवासी दिनेश जाटव शामिल हैं। इनमें पुलिस ने गैंग सरगना संजय, चंदन और दिनेश जाटव को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।