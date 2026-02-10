Viral Video Bank Dispute: वायरल बैंक वीडियो पर नया खुलासा, कर्मचारी बोलीं ग्राहक नहीं सहकर्मी से हुआ था विवाद

Viral Bank Row Video Update: कानपुर के पनकी क्षेत्र से जुड़ा एक वीडियो हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें एक महिला बैंक कर्मी कथित तौर पर अभद्र व्यवहार करती दिखाई दीं। वीडियो सामने आते ही इसे लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं और कई लोगों ने इसे “ग्राहक के साथ बदसलूकी” का मामला बताया। हालांकि, अब वीडियो में दिख रही बैंक कर्मचारी ने अपना पक्ष सार्वजनिक करते हुए घटनाक्रम की एक अलग तस्वीर सामने रखी है। महिला कर्मी का कहना है कि जिस व्यक्ति से उनकी कहासुनी हुई, वह कोई बैंक ग्राहक नहीं, बल्कि उनकी ही शाखा में कार्यरत सहकर्मी थीं। विवाद की पृष्ठभूमि में व्यक्तिगत स्तर पर हुई पहले की तीखी बातचीत और गलतफहमी को वजह बताया गया है।

