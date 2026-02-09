चीख में बदली बच्ची की किल्कारी… जन्म के कुछ घंटे बाद ही मौत, शार्ट सर्किट ने छिना परिवार की चीराग

बताया जा रहा है कि जिस वार्मर मशीन पर बच्ची लेटी हुई थी, उसमें अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि नवजात बच्ची का शरीर पूरी तरह जलकर काला हो गया और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि अस्पताल प्रशासन ने इस भयानक हादसे को करीब चार-पांच घंटे तक छिपाए रखा। जब पिता अरुण ने अपनी बेटी को देखने की जिद की, तब जाकर उन्हें इस अनहोनी की जानकारी दी गई।