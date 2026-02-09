‘ठकुराइन’ ने दिखाए तेवर; बोली- ‘तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगी, तू मेरी….’, बैंककर्मी महिला का देखें पूरा वीडियो

वीडियो में बैंककर्मी महिला को कहते सुना जा सकता है, ''अपने पति को तुम समझाओ यार। इस पर महिला कस्टमर दूसरी बैंक कर्मियों से कहती हैं- 'उनको भी मैं बोल रही हूं, लेकिन इनकी लैंग्वेज गलत है, इनको समझाया जाए। मैंने बहन बोला था, अगर कैमरा हो तो उसमें देख सकते हैं।'' आस्था सिंह को वीडियो में कहते सुना जा सकता है, '' यह कह रहा है कि तू मेरी लैंग्वेज नहीं सुधार पाएगी। तेरी ऐसी की तैसी। मैं ठाकुर हूं।''