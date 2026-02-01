UP weather: उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं बनेगी आफत, क्या कहते हैं मौसम वैज्ञानिक?

northwest winds effect: मौसम विभाग के अनुसार आगामी 8 फरवरी को कानपुर मंडल के जिले फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, कानपुर नगर, कानपुर देहात और औरैया में 4 से 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली बर्फीली हवाओं के कारण सुबह के समय ठंड महसूस होगी, लेकिन कल तेज धूप निकलने की संभावना है। शाम को भी उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली दवाओं का असर दिखाई पड़ेगा। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि कहीं-कहीं पॉकेट में पहुंचे आसमान पर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी जिससे धूप नहीं रहेगी, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने किसानों को सलाह दी है कि खेतों में नमी बनाए रखें।