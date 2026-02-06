सपा विधायक ने इंजीनियर को कहा, “पागल मैन, यू आर टोटली…”, नमामि गंगे के डाले जा रहे पाइप

SP MLA calls Namami Gange engineer stupid: कानपुर में नमामि गंगे योजना के अंतर्गत सड़क की खुदाई हो रही थी। जिसमें पाइप लाइन डालने जाने की योजना थी। जबकि यह सड़क बने करीब 2 महीने ही हुए थे। सड़क की खुदाई को देख स्थानीय लोगों ने नाराजगी व्यक्त की और इसकी जानकारी स्थानीय विधायक मोहम्मद हसन रूमी को दे दी। मौके पर पहुंचे मोहम्मद हसन रूमी ने काम कर रहे इंजीनियर से एनओसी की डिमांड की। नहीं दिखाने पर अंग्रेजी में उन्हें " यूं आर टोटली स्टूपिड" कहा। इस दौरान वे काफी गुस्से में दिखाई पड़े। दूसरी तरफ, प्रोजेक्ट मैनेजर का कहना था कि डीएम और विधायक की अनुमति के बाद काम शुरू कराया गया था। इसके बाद भी रुकवा दिया गया। दोनों के बीच के बातचीत का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला जाजमऊ क्षेत्र से जुड़ा हुआ है।