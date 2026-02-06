Crime News: ‘मैं मरने जा रहा हूं, उसे कड़ी सजा मिले, लड़की की….’ सुसाइड नोट लिखकर छात्र ने मौत को लगाया गले

दरअसल, काकादेव के शास्त्री नगर निवासी अनिल सैनी का 17 साल का इकलौता बेटा अनिकेत उर्फ समीर सैनी विजय नगर स्थित बृज पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा था। उनके परिवार में पत्नी अनीता और एक बेटी गुनगुन हैं। चचेरे भाई वैभव का कहना है कि समीर क्षेत्र में रहने वाले एक शिक्षक के यहां रात 9 बजे कोचिंग लेने जाता था। बुधवार की रात 9 बजे वह घर से निकला था, लेकिन वहां नहीं पहुंचा। जिसके बाद शिक्षक ने समीर के परिजनों से पूछा तो उन्होंने उसके दोस्तों और रिश्तेदारों के यहां पता किया, लेकिन समीर का कुछ पता नहीं चल सका।