ब्लैकमेल से परेशान युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान, लड़की के साथ फोटो की थी शेयर

Young man committed suicide कानपुर में हाई स्कूल के छात्र ने ट्रेन के आगे छलांग लगा दी। जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। जिसकी शिनाख्त का प्रयास किया गया। इधर, एक युवक के घर न पहुंचने पर लोगों ने जानकारी प्राप्त की तो बताया गया कि वह कोचिंग पढ़ने के लिए नहीं आया है। इस पर परिजनों ने खोजबीन की। पोस्टमार्टम हाउस में कपड़ों और हाथ से मृतक की अनिकेत के रूप में शिनाख्त हुई। घटना की जानकारी मिलते ही घर में कोहराम मच गया। एक सुसाइड नोट भी मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना पनकी धाम रेलवे स्टेशन की है।