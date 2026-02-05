5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

कानपुर

ब्लैकमेल से परेशान युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान, लड़की के साथ फोटो की थी शेयर

Young man committed suicide कानपुर में हाई स्कूल के छात्र ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। अपने सुसाइड नोट में उसने लिखा कि लड़की के साथ अपनी फोटो शेयर करने पर उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। ‌

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Feb 05, 2026

छात्र ने ट्रेन के आगे कूद दी जान, फोटो सोर्स- पत्रिका

फोटो सोर्स- पत्रिका

Young man committed suicide कानपुर में हाई स्कूल के छात्र ने ट्रेन के आगे छलांग लगा दी। जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। जिसकी शिनाख्त का प्रयास किया गया। इधर, एक युवक के घर न पहुंचने पर लोगों ने जानकारी प्राप्त की तो बताया गया कि वह कोचिंग पढ़ने के लिए नहीं आया है। इस पर परिजनों ने खोजबीन की। पोस्टमार्टम हाउस में कपड़ों और हाथ से मृतक की अनिकेत के रूप में शिनाख्त हुई। घटना की जानकारी मिलते ही घर में कोहराम मच गया। एक सुसाइड नोट भी मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना पनकी धाम रेलवे स्टेशन की है।

17 वर्षीय छात्र ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान

उत्तर प्रदेश के कानपुर के पनकी धाम रेलवे स्टेशन पर एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची रेलवे पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर शास्त्री नगर निवासी अनिल सैनी के घर में अनिकेत उर्फ समीर सैनी के न लौटने पर खोजबीन चालू की गई।

कोचिंग पढ़ने के लिए निकला था मृतक

परिजनों ने बताया कि वह रोज कोचिंग पढ़ने के लिए जाता है। बीते बुधवार को भी शाम को वह कोचिंग पढ़ने के लिए गया था, लेकिन घर वापस नहीं लौटा। कोचिंग में जानकारी की गई तो पता चला कि अनिकेत कोचिंग पढ़ने नहीं आया है। इधर खोज शुरू की गई। खोजते-खोजते परिजन पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गए, जहां कपड़े और हाथ से अनिकेत की शिनाख्त हुई। अनिकेत के शव को देखकर घर में कोहराम मच गया।

पिता प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी करते हैं

अनिकेत के पिता अनिल सैनी दादा नगर स्थित फैक्ट्री में नौकरी करते हैं। वे घर में अपनी पत्नी अनीता, बड़ी बेटी गुनगुन और 17 साल के अनिकेत के साथ रहते हैं। अनिकेत के आत्महत्या करने की खबर से घर में कोहराम मच गया। इधर, अनिकेत के आईपैड में सुसाइड नोट मिला है। जिसमें उसने अपने नाम से लिखना शुरू किया है।

क्या लिखा सुसाइड नोट में?

सुसाइड नोट में लिखा कि "मैं समीर सैनी हूं मुझे मेरी गली के लड़के ब्लैकमेल कर रहे हैं, इसलिए मैं मरने जा रहा हूं दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।" इसमें किसी लड़की का भी उल्लेख किया गया है। उसने आगे लिखा कि उस लड़की की कोई गलती नहीं है। गलती मुर्गी की है। अंत में भी उसने लिखा कि लड़की की कोई गलती नहीं है; हम ही उसको परेशान करते थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Published on:

05 Feb 2026 05:14 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / ब्लैकमेल से परेशान युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान, लड़की के साथ फोटो की थी शेयर

कानपुर

उत्तर प्रदेश

बेटे की चाहत में पति बना दरिंदा, पत्नी का बार-बार गिराया बच्चा, फिर निकाला घर से बाहर

बेटे की चाहत में महिला पर जुल्म
कानपुर

सपा नेता की ‘नेतागिरी’ को पुलिस ने किया ठंडा! 6 किलोमीटर दूर जाकर पकड़ा; कौन है आमिर जैदी?

samajwadi party leader aamir zaidi arrested by police know what are charges kanpur news
कानपुर

स्थानांतरण: अविनाश पांडे मेरठ के एसएसपी, रवि कुमार, चारू निगम, यशवीर सिंह सहित 24 IPS को मिली नहीं तैनाती

24 आईपीएस अधिकारियों का तबादला, फोटो सोर्स- 'X' यूपी पुलिस
कानपुर

देर से पहुंचे इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्र-छात्राओं की पिटाई, चार शिक्षक गिरफ्तार, कॉलेज छावनी में तब्दील

छात्रों से बातचीत करते हैं पुलिस अधिकारी, फोटो सोर्स- पुलिस कमिश्नरेट कानपुर
कानपुर

मौसम का तांडव: IMD का 6 जिलों के लिए रेड अलर्ट, हवाई, ट्रेन और सड़क यातायात प्रभावित

घना कोहरा, फोटो सोर्स- पत्रिका
कानपुर
