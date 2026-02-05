यूपी में 24 आईपीएस अधिकारियों का तबादला, स्थानांतरण सूची में 11 जिलों के कप्तान शामिल, देखें सूची

UP 24 IPS officers transferred: उत्तर प्रदेश में आईपीएस अधिकारियों के कार्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव किया गया है। सुजीत पांडे को अग्निशमन एवं आपात सेवाएं मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक के पद पर भेजा गया है, जबकि प्रवीण कुमार को अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन, लखनऊ और केएस इमैन्युअल को पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस महानिदेशक केजीएसओ के पद पर स्थानांतरित किया गया है।