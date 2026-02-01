देर से पहुंचे इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्र-छात्राओं की पिटाई, चार शिक्षक गिरफ्तार, कॉलेज छावनी में तब्दील

Engineering students beaten by teachers: कानपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में जमकर हंगामा हो गया। जब शिक्षकों ने छात्र-छात्राओं को डंडों और बेल्ट से पीटना शुरू कर दिया। शिक्षकों के हमलावर होते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई। इस दौरान कई छात्रों को चोटें आईं। इसकी जानकारी मिलते ही कॉलेज में मौजूद छात्र-छात्राएं इकट्ठे हो गए और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हंगामे की खबर सुनते ही मौके पर स्थानीय थाना पुलिस पहुंच गई। पीएसी को भी बुलाना पड़ा। मौके पर पहुंचे डीसीपी, एडीसीपी, और एसीपी ने छात्रों को समझाने का प्रयास किया। इस संबंध में डीसीपी ने बताया कि आरोपी मारपीट करने वालों को गिरफ्तार किया गया है। छात्रों से शिकायती पत्र देने के लिए कहा गया है। मामला बिठूर थाना क्षेत्र का है।