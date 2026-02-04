कैंसर को मात देकर बने सैकड़ों मरीजों की उम्मीद, विश्व कैंसर दिवस पर ओम प्रकाश सक्सेना की प्रेरणादायक कहानी

विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर मेडिकल कॉलेज के स्त्री एवं प्रसूति विभाग और जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में महिलाओं को स्तन कैंसर की गांठ की पहचान और समय पर जांच के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया। विभागाध्यक्षों ने बताया कि समय रहते जांच कराने से कैंसर के इलाज में सफलता की संभावना 90 प्रतिशत तक बढ़ जाती है। इसके साथ ही डॉक्टरों की टीम द्वारा डिजिटल माध्यम से जांच की नई तकनीकों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि मरीजों तक त्वरित और सटीक इलाज पहुंच सके।