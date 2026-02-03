19 साल बाद पहली बार बोली कानपुर की खुशी-थैंक्यू योगी जी, पुलिस अफसर बनने का मन

पिता कल्लू गुप्ता ने बताया कि बेटी अब सुन और बोल रही है, परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं। वह टीवी पर योगी जी देखकर उनकी तस्वीरें बनाती है। एक पेंटिंग में उन्होंने वह पल दिखाया है, जब सीएम ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया था। खुशी कहती है कि यह तस्वीर खुद योगी जी को देकर मिलना है। मां गीता ने कहा कि ऑपरेशन के बाद बेटी बोलकर अपनी बात कह पाती है। पहले सिर्फ इशारे करती थी। अब वह खाना मांगती है, "बाबा जी के पास ले चलो" कहती है। परिवार को कभी उम्मीद नहीं थी कि बेटी सुन-बोल पाएगी। आज उनका भविष्य उज्ज्वल दिख रहा है। वे योगी जी, डॉक्टरों और सरकार के बहुत आभारी हैं।