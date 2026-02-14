‘मुझसे दूर रहो, तुम मेरे पति जरूर हो, लेकिन मैं….’, शादी के अगले दिन पत्नी ने खोला ‘राज’, पति के पैरों तले खिसकी जमीन

युवक ने परिवार की इज्जत और बदनामी के डर से करीब 2 महीने तक यह बात किसी से साझा नहीं की। वह लगातार पत्नी को समझाता रहा कि अब शादी हो चुकी है और दोनों को मिलकर नया जीवन शुरू करना चाहिए, लेकिन पत्नी का मन नहीं बदला। समय के साथ उसका दबाव बढ़ता गया और वह अपने प्रेमी के पास जाने की जिद पर अड़ गई। शुक्रवार देर शाम परेशान युवक आखिरकार थाने पहुंचा और पूरी कहानी विस्तार से बताई। पुलिस ने दोनों को बैठाकर काफी देर तक समझाने का प्रयास किया, लेकिन बातचीत किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकी। फिलहाल दोनों को घर भेज दिया गया है।