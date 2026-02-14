‘हम लोग समझ सकते हैं कि कौन लोग हैं, जिनमें 4 से ज्यादा बच्चे हैं’, आयुष्मान योजना में बदलाव को लेकर क्या बोले राजा भैया?

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कुंडा विधायक राजा भैया ने कहा कि आज के समय में यह बात किसी से छिपी नहीं है कि किन लोगों के 4 से ज्यादा बच्चे हैं और ऐसे लोगों की संख्या कितनी सीमित है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सामाजिक हालात को देखते हुए इस नियम को उसी नजरिए से समझने और परखने की जरूरत है। राजा भैया ने जोर देते हुए कहा कि यदि इस नियम में व्यावहारिक संशोधन किया जाता है, तो इसका लाभ समाज के एक बड़े वर्ग तक पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि नियमों की कठोरता के कारण कई पात्र परिवार आयुष्मान योजना के लाभ से वंचित रह जाते हैं।