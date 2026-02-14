‘पहन ले कोई जैसे भी ‘चोले’, पर उसकी वाणी पोल खोले…’ अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर साधा निशाना, शंकराचार्य विवाद फिर गरमाया

इस बयान के बाद यूपी की राजनीति फिर से गरमा गई है। सपा नेता अखिलेश यादव को इस बयान को लेकर योगी आदित्यनाथ और सरकार पर निशाना साधते हुए देखा जा रहा है। वहीं अखिलेश यादव ने इस पूरे मुद्दे को लेकर एक टिट्व किया है। उन्होंने अपने टिट्व में लिखा कि पहन ले कोई जैसे भी ‘चोले’ पर उसकी वाणी पोल खोले… परम पूज्य शंकराचार्य जी के बारे में घोर अपमानजनक अपशब्द बोलना, शाब्दिक हिंसा है और पाप भी। ऐसा कहनेवाले के साथ-साथ उनको भी पाप पड़ेगा जिन्होंने चापलूसी में मेजें थपथपाई हैं। जब भाजपा के विधायक सदन के बाहर जाएंगे और जनता का सामना करेंगे तो जनता सड़क पर उनका सदन लगा देगी। जो महाकुंभ की मौतों पर सच्चे आँकड़े नहीं बताते हैं, कैश में मुआवज़ा देकर उसमें भी भ्रष्टाचार का रास्ता निकाल लेते हैं; जिन तक मुआवज़ा नहीं पहुँचा, उनका पैसा कहाँ गया, ये नहीं बताते हैं; अपने ऊपर लगे मुक़दमे हटवाते हैं; वो किसी और के ‘धर्म-पद’ पर सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं रखते हैं। अपने बयान में उन्होंने ‘क़ानून का शासन’ बोल दिया, जैसे ही इस बात पर उनका ध्यान जाएगा वो ‘विधि का शासन’ बोलने के लिए क्या दुबारा सदन बुलाएंगे या इसके लिए एक टाँग पर खड़े होकर ‘लड़खड़ाता प्रायश्चित’ करेंगे।