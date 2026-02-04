स्वामी प्रसाद मौर्य ने की अंग्रेजों की तारीफ, बोले- ब्राह्मणों के न्यायिक सेवा में लिए जाने पर लगाई थी रोक

Swami Prasad Maurya questioned the court decision. स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अंग्रेजों ने ब्राह्मणों को न्यायिक सेवा में लिए जाने पर रोक लगा दी थी। वही ब्राह्मण आज न्यायिक सेवाओं में 70 से 80% तक भरे पड़े हैं। उन्होंने पूछा कि क्या ब्राह्मण का चरित्र बदल गया? स्वामी प्रसाद मौर्य के एक्स पर किए गए इस पोस्ट के बाद कई आपत्तिजनक टिप्पणियां आई हैं। लोग एक दूसरे पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर भी बातें हो रही हैं। मानसिक संतुलन बिगड़ने तक की बातें लिखी गई हैं। ‌