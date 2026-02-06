UP SIR Update: यूपी में SIR की डेट फिर बढ़ाई गई, अंतिम प्रकाशन अब 10 अप्रैल को

Uttar Pradesh SIR Date Extended to April 10: उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया की समय सीमा को एक बार फिर बढ़ा दी है‌।‌ अब लोगों को दावा और आपत्ति दर्ज कराने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। चुनाव आयोग ने इस संबंध में घोषणा की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने लखनऊ में यह घोषणा की है। उन्होंने बताया कि एसआईआर की प्रक्रिया 27 अक्टूबर को शुरू हुई थी।‌ 4 नवंबर से 6 जनवरी के बीच मतदाताओं की गिनती का कार्य हुआ। इसके बाद 6 फरवरी तक दावा और आपत्ति दर्ज कराने का कार्य किया गया, लेकिन अब तारीख बढ़ा दी गई है।