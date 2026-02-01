कानपुर में पिता ने एक साल की बेटी को टब में डुबोया, मौत, मचा कोहराम

Father killed daughter: कानपुर में पिता ने एक साल की बेटी को टब में डुबोकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी होने पर घर में कोहराम मच गया। मासूम की मां ने बताया कि बेटी के पैदा होने के बाद से ही वह उसे मारता-पीटता था और कहता था कि यह हमारी बेटी नहीं है, पुलिस में इसका डीएनए टेस्ट करवाऊंगा। दोनों ने कोर्ट मैरिज किया था। शादी के 6 महीने बाद ही बेटी ने जन्म लिया था। ‌थाने में शिकायत कर पति के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। थाना पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामला रावतपुर थाना क्षेत्र का है।