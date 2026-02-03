लव मैरिज का खौफनाक अंत, शादी के 3 महीने बाद पत्नी की मौत, पति ने गला दबाकर ली जान

डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने खुद मौके का जायजा लिया। कुछ पड़ोसियों का कहना है कि शोएब ने दरवाजा तोड़ा और फंदे पर लटकी दीपिका को खींचकर बेड पर लाया था। इसलिए पुलिस को आत्महत्या की भी आशंका है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से कई सबूत जुटाए हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही सच्चाई सामने आएगी कि यह हत्या थी या आत्महत्या। दीपिका की मां ने कहा है कि दहेज के लिए हत्या की गई। उनकी तहरीर मिलने पर पुलिस उसी आधार पर कार्रवाई करेगी। घटना के समय छोटा बेटा रुद्र घर में मौजूद था। पुलिस ने उससे भी जानकारी ली है।