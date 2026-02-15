Kanpur Lamborghini Accident: शिवम मिश्रा से अब नहीं होगी पुछताछ, पुलिस के जांच पर उठे सवाल

Kanpur Lamborghini Accident: कानपुर के वीआईपी रोड पर हुए लैम्बॉर्गिनी हादसे में पुलिस की जांच पर सवाल उठ रहे हैं। आरोपी शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी से लेकर कोर्ट में पेशी तक की प्रक्रिया मात्र 70 मिनट में पूरी कर दी गई। कुछ घंटों में जमानत मिलने से ‘रसूख’ को लेकर चर्चा तेज है। हादसे में कई लोग घायल हुए थे, जांच जारी है।आरोपी शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी से लेकर कोर्ट में पेशी तक की प्रक्रिया मात्र 70 मिनट में पूरी कर दी गई। कुछ घंटों में जमानत मिलने से ‘रसूख’ को लेकर चर्चा तेज है। हादसे में कई लोग घायल हुए थे, जांच जारी है। PTI से बातचीत के दौरान जांच अधिकारी ने कहा है कि अब शिवम मिश्रा से पुलिस कोई पुछताछ नहीं करेगी।