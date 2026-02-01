पोस्ट ऑफिस एजेंट बैंक 40 लाख रुपए का गबन, सास, बहू और लड़के पर मुकदमा, एक गिरफ्तार

Embezzlement of lakhs by posing as a post office agent: कानपुर में पोस्ट ऑफिस एजेंट बनकर लोगों से पैसा जमा करने के लिए लेते थे और उसकी रसीद और पासबुक भी अकाउंट खाताधारक को दी जाती थी। जब खाताधारक पोस्ट ऑफिस में जमा धनराशि के विषय में जानकारी प्राप्त करने गए तो जानकारी हुई कि इस प्रकार का कोई खाता पोस्ट ऑफिस में खोला ही नहीं गया है। पीड़िता ने थाने में तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। इस संबंध में डीसीपी सेंट्रल ने बताया कि जांच में 40 लाख रुपए ठगी करने का मामला सामने आया है। मुकदमा दर्ज कर महिला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। घटना अनवरगंज थाना क्षेत्र की है।

फर्जी पासबुक और रसीद भी दे रहे थे ‌