रेल यात्रियों को राहत: कानपुर सेंट्रल से बेंगलुरु कैंट और सोलापुर के लिए एकतरफा अनारक्षित विशेष ट्रेन

North Central Railway announcement: उत्तर मध्य रेलवे ने कानपुर से झांसी, रानी कमलापति और काजीपेट होते हुए एक तरफ अनारक्षित विशेष रेलगाड़ी चलाने की घोषणा की है। इसी प्रकार की एक ट्रेन कानपुर सेंट्रल से सोलापुर के लिए चलाई जाएगी। दोनों ही ट्रेन एक तरफ अनारक्षित विशेष रेलगाड़ी के रूप में चलेंगी। उत्तर मध्य रेलवे ने यात्रियों को राहत देने के लिए अनारक्षित विशेष रेलगाड़ियों का संचालन किया है। कानपुर सेंट्रल से बेंगलुरु के बीच चलने वाली एकतरफा अनारक्षित विशेष रेलगाड़ी का नंबर 04005 और कानपुर सेंट्रल से सोलापुर एकतरफा अनिश्चित विशेष रेलगाड़ी का नंबर 04002 रखा गया है।