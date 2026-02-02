35 साल बाद पुलिस को मिली सफलता: 50 हजार का इनामी शौकत गिरफ्तार, डीसीपी सेंट्रल ने दी ये जानकारी

Kanpur murder accused arrested after 35 years: कानपुर पुलिस को 35 साल बाद अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है जिसके ऊपर तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने 50 हजार का इनाम घोषित किया था। हत्या के आरोप में गिरफ्तार जमानत पर निकलने के बाद फरार हो गया था और अदालत के आदेश पर हाजिर नहीं हो रहा था। डीसीपी सेंट्रल ने बताया कि पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर टीम गठित की गई थी। जिसको सफलता मिली है और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मामला कर्नलगंज थाना क्षेत्र का है।