ऑरेंज अलर्ट के साथ मौसम में आएगा जबरदस्त परिवर्तन, ओलावृष्टि और बारिश की संभावना

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। कानपुर मंडल में भी इसका असर दिखाई पड़ेगा। 3 फरवरी को बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना है, लेकिन बहुत तेज गति से पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई पड़ेगा और पॉकेट में बर्फबारी या बारिश होकर आगे बढ़ जाएगी। दिन में तेज धूप निकलने की संभावना है। जिससे तापमान भी बढ़ेगा, लेकिन रात में गलन और सर्दी बनी रहेगी। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के भी अनेक संकेत मिल रहे हैं। इसके बाद फिर मौसम में परिवर्तन आएगा।