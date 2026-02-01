पश्चिमी विक्षोभ का असर: 6 जिलों में ओलावृष्टि की संभावना, कोहरे की भी चेतावनी

IMD Alert about Western Disturbance: मौसम विभाग के अनुसार कानपुर मंडल में कल 2 फरवरी को बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। धूप में भी नमी रहेगी। दोपहर में उत्तर और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाओं का असर मौसम पर दिखाई पड़ेगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। ऊंचे आसमान पर बादलों की आवाजाही भी बनी रहेगी। कोहरे की मोटी परत आसमान पर अपना असर दिखाएगी। जमीन पर कोहरे का असर दिखाई पड़ेगा। 2 फरवरी की दोपहर से 3 फरवरी तक कानपुर मंडल में बूंदाबांदी या हल्की बारिश होने की संभावना है।