3 सेकेंड की फुर्ती ने बचाई जान: कानपुर में चलती ट्रेन से गिरती बुजुर्ग महिला को RPF जवान ने खींचा बाहर, देखें वीडियो

यह घटना बुधवार देर रात करीब 2 बजे कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन की है। प्लेटफॉर्म नंबर 5 से मगध एक्सप्रेस पटना के लिए रवाना हो रही थी। इसी दौरान बुजुर्ग महिला अनवर जहां अपने बेटों के साथ ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थीं। जल्दबाजी में उनका पैर पायदान से फिसल गया। वह मुंह के बल गिर पड़ीं। गिरते ही उनका एक हाथ ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया। हालात ऐसे बन गए थे कि महिला पहिए के नीचे आने ही वाली थीं। ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ कॉन्स्टेबल विनोद यादव की नजर अचानक इस दृश्य पर पड़ी। बिना एक पल गंवाए उन्होंने दौड़कर महिला को पूरी ताकत से बाहर की ओर खींच लिया। महज तीन सेकेंड में लिया गया। यह फैसला अनवर जहां के लिए जीवनदान बन गया। पूरी घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जिसका वीडियो सामने आने के बाद जवान की हर तरफ सराहना हो रही है।