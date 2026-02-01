जीएसटी आईडी हैक कर करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा, मुकदमा दर्ज कर खातों की जांच शुरु

GST ID hacked: कानपुर में जीएसटी आईडी को हैक कर करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है। जिसकी जानकारी व्यापारी को तब हुई जब वह जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए लॉगिन कर रहा था। लेकिन लॉगिन नहीं हुआ। इसके बाद उसने जीएसटी हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत कर मामला दर्ज कराया। इस संबंध में कमिश्नरेट पुलिस ने बताया कि प्राइमरी जांच में जीएसटी आईडी हैक होने की पुष्टि हुई है। जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। उन खातों की जानकारी प्राप्त की जा रही है जिनमें रिटर्न गया है। मामला रावतपुर थाना क्षेत्र का है।