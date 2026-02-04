मौसम का तांडव: IMD का 6 जिलों के लिए रेड अलर्ट, हवाई, ट्रेन और सड़क यातायात प्रभावित

IMD issues red alert for 6 districts. पश्चिमी विक्षोभ का असर 3 फरवरी को ओलावृष्टि और बारिश के रूप में दिखाई पड़ा। इसके बाद आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी में भी काफी कमी आई। आगरा, कानपुर, बरेली, सरसावा, हिंडौन, प्रयागराज के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया, जहां पर विजिबिलिटी जीरो मीटर दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज दिन में आसमान साफ रहेगा। लेकिन 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। 5 फरवरी, गुरुवार, का अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम 10 डिग्री रहने का अनुमान है।