सपा नेता की ‘नेतागिरी’ को पुलिस ने किया ठंडा! 6 किलोमीटर दूर जाकर पकड़ा; कौन है आमिर जैदी?

युवती की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आमिर जैदी समेत 3 अन्य आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मामले में कार्रवाई की भनक लगते ही आमिर जैदी रात के समय बाइक से फरार होने की कोशिश करने लगा। इस संबंध में इंस्पेक्टर दिनेश सिंह बिष्ट ने बताया कि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी का पीछा किया और उसे जहांगीराबाद गांव के पास से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद बुधवार को आमिर जैदी को कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया।