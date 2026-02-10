कानपुर लैंबॉर्गिनी एक्सीडेंट लेटेस्ट अपडेट: आरोपी के पिता बोले- शिवम नहीं चला रहा था कार

Kanpur Lamborghini car accident: Accused father reveals truth. कानपुर लैंबॉर्गिनी कार एक्सीडेंट में आरोपी शिवम मिश्रा के पिता केके मिश्रा ने बताया कि उनका बेटा गाड़ी में बेहोश हो गया था, जिससे ड्राइवर हड़बड़ा गया और घटना कर बैठा। एक सवाल पुलिस और मीडिया दोनों के लिए दरवाजा नहीं खोला के जवाब में उन्होंने बताया कि पुलिस और मीडिया दोनों से डर लग रहा है। उन्होंने पुलिस के उस बयान को भी झूठा बताया जिसमें बताया जा रहा है कि उनका बेटा शिवम गाड़ी चला रहा था। दरअसल पुलिस कमिश्नर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कार शिवम मिश्रा ही चला रहा था और उसी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाएगी।