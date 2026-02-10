10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

कानपुर लैंबॉर्गिनी एक्सीडेंट लेटेस्ट अपडेट: आरोपी के पिता बोले- शिवम नहीं चला रहा था कार

Lamborghini car: Who was driving? कानपुर में लैंबॉर्गिनी कार एक्सीडेंट मामले में आरोपी शिवम मिश्रा के पिता का पुलिस के खिलाफ बयान आया है, जिसमें पुलिस कमिश्नर ने कहा था कि शिवम मिश्रा ही कार चला रहा था।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Feb 10, 2026

दुर्घटनाग्रस्त लैंबॉर्गिनी कार, फोटो सोर्स- पत्रिका

फोटो सोर्स- पत्रिका

Kanpur Lamborghini car accident: Accused father reveals truth. कानपुर लैंबॉर्गिनी कार एक्सीडेंट में आरोपी शिवम मिश्रा के पिता केके मिश्रा ने बताया कि उनका बेटा गाड़ी में बेहोश हो गया था, जिससे ड्राइवर हड़बड़ा गया और घटना कर बैठा। एक सवाल पुलिस और मीडिया दोनों के लिए दरवाजा नहीं खोला के जवाब में उन्होंने बताया कि पुलिस और मीडिया दोनों से डर लग रहा है। उन्होंने पुलिस के उस बयान को भी झूठा बताया जिसमें बताया जा रहा है कि उनका बेटा शिवम गाड़ी चला रहा था। दरअसल पुलिस कमिश्नर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कार शिवम मिश्रा ही चला रहा था और उसी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाएगी।

करीब 10 करोड़ रुपए की लैंबॉर्गिनी कार

उत्तर प्रदेश के कानपुर में लैंबॉर्गिनी कार एक्सीडेंट चर्चा का विषय बना है। यह कार करीब 10 करोड़ रुपए की है। आरोपी शिवम मिश्रा के पिता केके मिश्रा ने बताया कि लैंबॉर्गिनी कार ड्राइवर ही चला रहा था। बगल की सीट में शिवम मिश्रा बैठा था जो बेहोश हो गया। जिससे ड्राइवर हड़बड़ा गया और उसने शिवम को देखने का प्रयास किया। इस दौरान गाड़ी अनियंत्रित हो गई और उसने टेंपो और अन्य को टक्कर मार दी।

किसी भी ड्राइवर का इरादा दुर्घटना का नहीं होता

केके मिश्रा ने बताया कि किसी भी ड्राइवर का यह इरादा नहीं होता है कि वह जानबूझकर टक्कर मारे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पुलिस उन्हें परेशान कर रही है। पुलिस और पत्रकार घर आकर दरवाजा भड़भड़ा रहे थे। बेटा अस्पताल में भर्ती है और मैं वहां नहीं जा पाया। हां, बेटे ने महंगी गाड़ी ले आई। इस पर चर्चाएं हो रही हैं।

मीडिया और पुलिस से डर लग रहा

उन्होंने कहा कि यदि पुलिस कमिश्नर बोल रहे हैं कि शिवम गाड़ी चला रहा था, तो यह बिल्कुल गलत है। उनके घर में शराब नहीं पी जाती है और ना ही उनका लड़का शराब पीता है। यह गलत बात है और उन्हें पुलिस के साथ पत्रकारों से भी डर लग रहा है। गलत खबरें छप रही हैं। उन्होंने कहा कि वह कानून का सम्मान करते हैं और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसमें शामिल होंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

10 Feb 2026 04:22 pm

Published on:

10 Feb 2026 04:21 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / कानपुर लैंबॉर्गिनी एक्सीडेंट लेटेस्ट अपडेट: आरोपी के पिता बोले- शिवम नहीं चला रहा था कार

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

लैंबॉर्गिनी एक्सीडेंट: पुलिस को वापस लौटना पड़ा, पहली बार दिखाई पड़े शिवम मिश्रा के पिता, पुलिस कमिश्नर बोले-

शिवम मिश्रा के पिता केके मिश्रा, फोटो सोर्स- पत्रिका
कानपुर

वायरल बैंक वीडियो पर नया खुलासा, कर्मचारी बोलीं ग्राहक नहीं सहकर्मी से हुआ था विवाद

वायरल वीडियो पर बैंक कर्मी का पक्ष: “ग्राहक नहीं, सहकर्मी से हुआ विवाद” (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
कानपुर

नए पश्चिमी विक्षोभ को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान, इन क्षेत्रों में बारिश का अनुमान

इन क्षेत्रों में बारिश का अनुमान, फोटो सोर्स- पत्रिका
कानपुर

कानपुर में पति ने पत्नी की ईंट से की नृशंस हत्या, नाश्ता न मिलने पर उठाया खौफनाक कदम

घटनास्थल का निरीक्षण करते पुलिस अधिकारी, फोटो सोर्स- 'X' पुलिस कमिश्नरेट कानपुर
कानपुर

लेम्बोर्गिनी का कहर: तंबाकू व्यापारी के बेटे शिवम मिश्रा पर 6 लोगों को रौंदने का आरोप, दर्ज होगा मुकदमा

कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.