पश्चिमी विक्षोभ के निकल जाने के बाद मौसम खराब, पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी का असर मैदानी भागों में

IMD weather forecast: आईएमडी मौसम विभाग ने मौसम को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके अनुसार पहाड़ी क्षेत्र से आने वाली ठंडी हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। रात के साथ सुबह और शाम को मौसम सर्द रहेगा। दिन में तेज धूप निकलने की संभावना है। ऊंचे आसमान पर पॉकेट में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। किसानों को खेत में नमी बनाए रखने की सलाह दी गई है। बारिश नहीं होगी।