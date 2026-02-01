12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

ट्रैफिक सिस्टम से शहर की छवि जुड़ी होती है, आमजन को सुगम आवागमन उपलब्ध कराना पुलिस का दायित्व : SSP गोरखपुर

गोरखपुर में कार्यभार ग्रहण करते ही नए कप्तान का पूरा जोर ट्रैफिक सिस्टम दुरुस्त करने को लेकर है। गुरुवार को इसके परिपेक्ष्य में अधिकारियों के साथ मीटिंग कर बेहतर परफॉर्मेंस का निर्देश दिये।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Feb 12, 2026

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, SSP गोरखपुर

गोरखपुर में यातायात व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ व सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से SSP डॉक्टर कौस्तूभ की अध्यक्षता में गुरुवार को पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस सभागार में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी आयोजित की गई।

बेहतर ट्रैफिक सिस्टम पुलिस का दायित्व

बैठक में शहर के प्रमुख चौराहों, बाजारों, स्कूल-कॉलेजों के आसपास लगने वाले जाम, पार्किंग प्रबंधन, ई-रिक्शा एवं ऑटो संचालन सहित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। SSP ने कहा कि यातायात व्यवस्था शहर की छवि से सीधे जुड़ी होती है। आमजन को सुगम आवागमन उपलब्ध कराना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

ट्रैफिक रूल के उल्लंघन पर हो सख्त कारवाई

उन्होंने निर्देश दिया कि जिन स्थानों पर नियमित रूप से जाम की समस्या उत्पन्न होती है, वहां विशेष प्लान तैयार कर पुलिस बल की प्रभावी तैनाती की जाए। इसके साथ ही ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

अतिक्रमण पर चले अभियान, आम जनता से करें बेहतर व्यवहार

SSP ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सड़क किनारे अवैध पार्किंग, अतिक्रमण और बेतरतीब खड़े वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया जाए। स्कूल व कार्यालय समय में अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए यातायात को सुचारु रखा जाए।

उन्होंने यातायात पुलिस को आमजन के साथ विनम्र व्यवहार रखने और जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को नियमों के पालन के लिए प्रेरित करने की भी बात कही।

अत्याधुनिक उपकरणों की मदद ली जाये

बैठक में यातायात संकेतक, बैरिकेडिंग, डायवर्जन प्लान तथा दुर्घटना संभावित स्थानों पर विशेष निगरानी को लेकर भी रणनीति बनाई गई। SSP ने कहा कि तकनीक का अधिकतम उपयोग कर ट्रैफिक मॉनिटरिंग को मजबूत किया जाए और आवश्यकतानुसार सीसीटीवी व अन्य संसाधनों की मदद ली जाए।

इन अधिकारियों की रही उपस्थिति

इस दौरान SP सिटी अभिनव त्यागी, सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी गीडा, क्षेत्राधिकारी यातायात, क्षेत्राधिकारी कैण्ट, क्षेत्राधिकारी लाइन, यातायात निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। SSP ने सभी को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश

ये भी पढ़ें

तिजोरी खुली देख डोली नीयत, नौकर ने पत्नी संग शॉल में छिपाकर उड़ाए 69 लाख के जेवर-नकदी
झांसी
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Feb 2026 10:05 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / ट्रैफिक सिस्टम से शहर की छवि जुड़ी होती है, आमजन को सुगम आवागमन उपलब्ध कराना पुलिस का दायित्व : SSP गोरखपुर

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बैंककर्मी की पत्नी फंदे से लटकी, मायके वालों का हंगामा… ससुराल वालों पर मार कर लटकाने का आरोप

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

बाइक नहीं मिली तो सिरफिरे ने कर डाला खौफनाक कांड, पिता और भाई हुए बेदम… खून से सने कपड़े

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर जिला कारागार में बंदी पर नुकीले हथियार से हमला, सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह…जेल में कैसे पहुंचा नुकीला समान

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

रफ्तार की भेंट चढ़े दो युवक, तेज रफ्तार बोलेरो टोल से भिड़ी…परखच्चे उड़े, दरवाजा तोड़कर निकाले गए घायल

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर में युवक की पीट-पीटकर हत्या, शादी में डीजे पर नाचने को लेकर हुई थी मारपीट…गाँव में भारी फोर्स तैनात

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.