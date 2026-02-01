ट्रैफिक सिस्टम से शहर की छवि जुड़ी होती है, आमजन को सुगम आवागमन उपलब्ध कराना पुलिस का दायित्व : SSP गोरखपुर

बैठक में शहर के प्रमुख चौराहों, बाजारों, स्कूल-कॉलेजों के आसपास लगने वाले जाम, पार्किंग प्रबंधन, ई-रिक्शा एवं ऑटो संचालन सहित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। SSP ने कहा कि यातायात व्यवस्था शहर की छवि से सीधे जुड़ी होती है। आमजन को सुगम आवागमन उपलब्ध कराना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है।