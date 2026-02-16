शिवभक्त रोबोट डॉग ने वर्ल्ड फेम अभिलिप्सा पांडा के कार्यक्रम का दिया निमंत्रण पत्र …लोगों के बीच बना कौतूहल

जानकारी के मुताबिक व्रैपी फ्रैपी हास्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड की ओर से 17 फरवरी को योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में शाम 6 से रात 11 बजे तक यह हर-हर शंभू गाकर प्रसिद्ध हुईं अभिलिप्सा पांडा इस कार्यक्रम में भजन प्रस्तुत करेंगी। भगवान शंकर के भजनों पर यह भव्य भजन संध्या आयोजित होगी।