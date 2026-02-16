शिवभक्त रोबोट डॉग ने वर्ल्ड फेम अभिलिप्सा पांडा के कार्यक्रम का दिया निमंत्रण पत्र …लोगों के बीच बना कौतूहल

फोटो सोर्स: पत्रिका, रोबोट डॉग ने दिया निमंत्रण पत्र
सोमवार को गोरखपुर विकास प्राधिकरण GDA में उस समय कौतूहल मच गया, जब एक रोबोट कार्यालय में घुसा और सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, हर कोई उसे देखते ही हैरान हो गया।
रोबोट भक्ति संध्या का निमंत्रण लेकर उपाध्यक्ष VC आनन्द वर्द्धन के पास पहुंचा। यह रोबोट डॉग बाहर बरामदे से प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के पास चलकर गया।
VC का रोबोट डॉग ने अभिवादन किया फिर हाथ मिलाया…इसी बीच अचानक बैठकर नमस्ते किया और फिर उनके सामने दंडवत होकर निमंत्रण पत्र सौंपा। रोबोट डॉग की यह गतिविधियां फिलहाल सबको अविश्वसनीय सी लग रही थीं।
जानकारी के मुताबिक व्रैपी फ्रैपी हास्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड की ओर से 17 फरवरी को योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में शाम 6 से रात 11 बजे तक यह हर-हर शंभू गाकर प्रसिद्ध हुईं अभिलिप्सा पांडा इस कार्यक्रम में भजन प्रस्तुत करेंगी। भगवान शंकर के भजनों पर यह भव्य भजन संध्या आयोजित होगी।
कंपनी के निदेशक शिवम सिंह अपनी टीम के साथ GDA कार्यालय पहुंचे। प्रथम तल पर उपाध्यक्ष आनन्द वर्द्धन का कक्ष है। बरामदे से ही रोबोट चलते हुए उनके पास गया। रोबोट को शिवभक्त का नाम दिया गया था। उसे शिवभक्तों वाला वस्त्र भी पहनाया है।
रोबोट की ओर से निमंत्रण पत्र देने का गोरखपुर में यह पहला मामला है। रोबोट से GDA उपाध्यक्ष ने निमंत्रण पत्र प्राप्त किया। निमंत्रण देने के बाद भी रोबोट ने उनका अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद कमिश्नर, ADG आदि सभी अधिकारियों को भजन संध्या में आने का निमंत्रण दिया।
