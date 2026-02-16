16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिद्धार्थनगर

SDM की गाड़ी पर डंपर चढ़ाने की कोशिश, बाल-बाल बचे अधिकारी…सुरक्षाकर्मियों ने पीछा कर डंपर पकड़ा, चालक फरार

सिद्धार्थनगर जिले के बर्डपुर क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब अवैध खनन की चेकिंग कर रहे SDM की टीम पर डंपर चालक ने डंपर चढ़ाने की कोशिश की। संयोग ठीक रहा कि कोई हादसा नहीं हुआ।

less than 1 minute read
Google source verification

सिद्धार्थनगर

image

anoop shukla

Feb 16, 2026

Up news, sidharthnagar

फोटो सोर्स: प्रतीकात्मक फोटो, SDM की गाड़ी पर डंपर चढ़ाने की कोशिश

सिद्धार्थनगर में रविवार शाम एक बड़ा हादसा होते, होते बीच गया, जिले में एक डंपर चालक ने SDM सदर की सरकारी गाड़ी पर डंपर चढ़ाने का प्रयास किया। इस घटना में SDM सदर कल्याण सिंह मौर्या और उनके साथ मौजूद टीम बाल-बाल बच गए।

रास्ता खराब होने का फायदा उठा डंपर निकला आगे

जानकारी के मुताबिक रविवार शाम करीब साढ़े पांच बजे SDM सदर कल्याण सिंह मौर्या बर्डपुर क्षेत्र से निरीक्षण कर लौट रहे थे। इसी दौरान भदवल गांव के पास मिट्टी से लदा एक संदिग्ध डंपर जा रहा था, खनन से संबंधित दस्तावेजों की जांच के लिए उन्होंने अपने चालक को डंपर का पीछा करने का निर्देश दिया। इस बीच कुछ दूर रास्ता खराब मिला जिसका फायदा उठाते हुए डंपर आगे निकल गया।

दुबारा वापस आते हुए डंपर चालक ने SDM की गाड़ी पर चढ़ाने की कोशिश

SDM और टीम चेकिंग के लिए वहीं खड़ी रही, इसी बीच कुछ समय बाद वही डंपर वापस लौटते दिखा। जब सुरक्षाकर्मियों ने वाहन रोकने का संकेत दिया, तब डंपर चालक स्पीड बढ़ाते हुए अधिकारी की गाड़ी पर चढ़ाने का प्रयास किया। SDM के चालक ने तुरंत वाहन को पीछे किया जिससे कि बड़ा हादसा होते होते बीच गया।

SDM ने पांच किमी दौड़ा कर डंपर पकड़ा, चालक फरार

इसके बाद SDM ने डंपर का पीछा कर करीब पांच किलोमीटर आगे जाकर डंपर को पकड़ लिया जबकि ड्राइवर फरार हो गया। टीम ने तत्काल डंपर को कब्जे में लेकर सीज कर दिया।

SDM सदर कल्याण सिंह मौर्या ने बताया कि खनन संबंधी दस्तावेजों की जांच के दौरान चालक ने सरकारी वाहन को टक्कर मारने की कोशिश भी की और भागने लगा, पीछा करने पर डंपर को सीज कर सदर थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

ये भी पढ़ें

गोरखपुर में युवक की गोली मारकर हत्या, रोड जाम कर भीड़ का हंगामा, घटनास्थल पर पहुँचे SSP
गोरखपुर
Up news, gorakhpur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 Feb 2026 12:07 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sidharthnagar / SDM की गाड़ी पर डंपर चढ़ाने की कोशिश, बाल-बाल बचे अधिकारी…सुरक्षाकर्मियों ने पीछा कर डंपर पकड़ा, चालक फरार

बड़ी खबरें

View All

सिद्धार्थनगर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यूपी में बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित कोडीन सिरप बरामद, तस्करों के गैंग का खुलासा…पुलिस और SSB की बड़ी कामयाबी

Up news, sidharthnagar
सिद्धार्थनगर

यूपी पुलिस के दरोगा पर गंभीर आरोप, पीड़िता बोली…न्याय न मिलने पर आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर

Up news, sidharthnagar
सिद्धार्थनगर

तेज रफ्तार टैंपो और बाइक में भीषण भिड़ंत, दो की हालत गंभीर…मची रही अफरा तफरी

Up news, accident news
सिद्धार्थनगर

‘योगी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं…’, समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे का बड़ा बयान

samajwadi party leader mata prasad pandey big statement calling cm yogi prime minister
सिद्धार्थनगर

नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की सीएम योगी ने किया तारीफ, एक मंच पर दिखीं दोनों हस्तियां…चर्चाओं का बाजार गर्म

Up news, sidharthnagar
सिद्धार्थनगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.