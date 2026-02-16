SDM की गाड़ी पर डंपर चढ़ाने की कोशिश, बाल-बाल बचे अधिकारी…सुरक्षाकर्मियों ने पीछा कर डंपर पकड़ा, चालक फरार

जानकारी के मुताबिक रविवार शाम करीब साढ़े पांच बजे SDM सदर कल्याण सिंह मौर्या बर्डपुर क्षेत्र से निरीक्षण कर लौट रहे थे। इसी दौरान भदवल गांव के पास मिट्टी से लदा एक संदिग्ध डंपर जा रहा था, खनन से संबंधित दस्तावेजों की जांच के लिए उन्होंने अपने चालक को डंपर का पीछा करने का निर्देश दिया। इस बीच कुछ दूर रास्ता खराब मिला जिसका फायदा उठाते हुए डंपर आगे निकल गया।