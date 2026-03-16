सिद्धार्थनगर में चार इंस्पेक्टर के कार्यक्षेत्र में फेरबदल, तत्काल चार्ज लेने का निर्देश

SP ऑफिस से जारी आदेश संख्या एसटी-एसपी-टी-4/2026 के तहत यह तबादले किए गए हैं। सभी संबंधित अधिकारियों को नई तैनाती पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करने और अनुपालन आख्या गोपनीय कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक SP ने बेहतर कामकाज की दृष्टि से यह कारवाई की है।