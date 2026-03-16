SI भर्ती परीक्षा में पकड़ा गया मुन्ना भाई, देर रात तक हुई पूछताछ, ऐसे हुआ खुलासा

रविवार को आयोजित उत्तर प्रदेश पुलिस की एसआई भर्ती परीक्षा 2026 के दौरान सनातन धर्म इंटर कॉलेज के सेंटर से एक मुन्ना भाई को पकड़ा गया है। इसके बाद जल पुलिस प्रभारी राज किशोर पांडे की तहरीर पर लक्सा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। रविवार को आयोजित परीक्षा की पहली पाली में आरोपी पवन कुमार नामक युवक के स्थान पर परीक्षा दे रहा था जो सोनभद्र निवासी है। पुलिस ने जांच में पाया कि पकड़ा गया आरोपी विमलेश कुमार है जो फिरोजाबाद का रहने वाला है।